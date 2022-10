1 BSI-Chef Arne Schönbohm muss seinen Posten räumen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

BSI-Chef Arne Schönbohm hat das Vertrauen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser verloren. Nach einer Sendung von Jan Böhmermann muss der Cyberabwehr-Chef gehen.















Der wegen seiner möglichen Kontakte zu einem Verein aus dem Umfeld russischer Geheimdienstkreise in die Kritik geratene BSI-Präsident Arne Schönbohm wird abgelöst. Es solle ein zeitnaher Wechsel an der Spitze des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen.

„ZDF Magazin Royale“ enthüllt Schönbohms Kontakte

Einem Bericht zufolge soll Schönbohm Kontakte zu einem Verein mit dem Namen Cyber-Sicherheitsrat Deutschland pflegen, der mit russischen Geheimdienstkreisen in Verbindung stehen soll. Über die bevorstehende Ablösung hatten zuvor bereits mehrere Medien berichtet. Auslöser war demnach ein Bericht des „ZDF Magazin Royale“ über Schönbohms Kontakten zu dem Verein.

„Das Bundesinnenministerium nimmt die Sachverhalte, über die berichtet wurde, ernst und geht diesen umfassend nach“, teilte ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit.