1 Seit dem 8. August wird der LGS-See wieder befüllt. Noch fehlt mehr als ein Meter Pegelstand, bis er wieder voll ist. Foto: Schabel

Seit knapp drei Wochen fließt wieder Wasser in den LGS-See. Bleibt es dort oder versickert es wieder? Laut der Stadt gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Sanierung der Dämme kein Erfolg war.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Donnerstagmittag am LGS-See. Aus einem großen Schlauch fließt Grundwasser in einem ordentlichen Strahl in das Gewässer. Es wird aus einem nahen Tiefbrunnen gepumpt. Seit knapp drei Wochen geht das nun schon so, die Wasserfläche ist auch bereits recht groß.