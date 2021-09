1 Der 22-Jährige verursachte im alkoholiserten Zustand einen Unfall. (Symbolfoto) Foto: kaczor58/ Shutterstock

Ein 22-Jähriger hat am Samstagmorgen in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall in Ahldorf verursacht.















Link kopiert

Horb - Der Mann war laut Mitteilung der Polizei zunächst auf einer privaten Feier aufgrund seines alkoholisierten Zustands auffällig geworden. Nachdem er wohl mehrere Gäste belästigt und Streit gesucht hatte, wurde er gegen 2 Uhr gebeten, die Party zu verlassen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei stieg er emotional aufgebracht in seinen Fiat und fuhr mit durchdrehenden Reifen davon. Die Fahrt endete jäh nach rund 15 Metern, als er ein massives Stahltor in der Felldorfer Straße rammte.

Der Fremdschaden an Tor und Fundament wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fiat war so groß, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ebenfalls rund 5000 Euro.

Widerstand bei der Festnahme

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 22-jährige Fahrer gegen 2.40 Uhr gesichtet und letztlich im Bereich des Neubaugebiets Ahldorf festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Auf dem Weg ins Polizeirevier trat der Mann gegen einen geparkten Streifenwagen und mit Wucht gegen eine Glastür. Ebenso ließ er die angeordnete Blutentnahme im Krankenhaus nur widerwillig über sich ergehen und beleidigte die Polizisten fortwährend.

Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Bis zur Nüchternheit musste der 22-Jährige in polizeilichem Gewahrsam verbleiben. Er muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten.