1 Nach der Entscheidung des Gemeinderats gegen feste Blitzer entlang der B 3 in Friesenheim haben sich die Anwohner getroffen und darüber beraten, wie sie damit umgehen werden. Foto: Bohnert-Seidel

Die Anwohner an der B 3 sind verärgert über die ablehnende Haltung des Gemeinderats gegenüber zwei festen Blitzern. Aufgeben wollen die Bürger aber noch nicht und bitten nun um ein Gespräch mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten.









Die Entscheidung wurde am Montagabend im Gemeinderat mehrheitlich gefällt: Keine festen Blitzer für die Adler- und Kronenstraße an der B 3. Viele Anwohner waren zur Sitzung gekommen und zeigten sich fassungslos und bitter enttäuscht. Noch nie seien sie persönlich in dieser Angelegenheit befragt worden. Am Donnerstagabend haben sie sich getroffen, um zu beraten. Sie wollen sich nicht mit der ablehnenden Entscheidung des Gemeinderats zufriedengeben. „Wir fühlen uns von diesem Gemeinderat nicht vertreten, allein gelassen und vor allem nicht gefragt“, so die einhellige Meinung.