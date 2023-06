1 Der Gemeinderat ist sich sicher: Im Bereich der Adlerstraße und Kronenstraße braucht es keinen fest installierten Blitzer. Foto: Bohnert-Seidel

Der Gemeinderat hat sich am Montag mit festen Messanlagen an der Adler- und der Kronenstraße beschäftigt – und sich letztlich mehrheitlich dagegen entschieden. Die Anwohner sind enttäuscht.









Viele Anwohner aus der Adlerstraße und Kronenstraße sind am Montagabend in die Gemeinderatssitzung gekommen. Am Ende reichte die hohe Präsenz aber nicht, um den gewünschten fest installierten Blitzer an der B 3 zu bekommen. Mit 13 Stimmen hat sich der Rat mehrheitlich gegen die Einrichtung eines stationären Blitzers entschieden. Sechs Räte wollten den Blitzer, eine Enthaltung gab es.