Nach mehreren Tagen Verspätung: Der erste Windradflügel ist auf dem Seelbacher Kallenwald angekommen

1 Das erste Rotorblatt ist am Zielort angekommen. Foto: Badenova

Der erste von drei Windradflügeln hat es nach einer beschwerlichen Reise auf den Kallenwald geschafft.









Link kopiert



Nach mehrtägiger Verspätung ist das Windrad-Rotorblatt auf dem Kallenwald angekommen. Darüber berichtet die Badenova in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag. Schlechte Witterung hatte den Transport zuvor mehrmals unterbrochen. So wurden etwa Forstwege durch heftige Regenfälle rutschig, wodurch eine Weiterfahrt nicht möglich gewesen sei. Aber auch starker Wind machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.