Weitere Verzögerung: Rotorblatt steckt immer noch bei Prinzbach fest

Der Selbstfahrer mit dem Rotorflügel auf den Kallenwald transportiert wird.

Zu starker Wind verhinderte die Weiterfahrt zum Kallenwald. Vergangenen Freitag war diese mangels Traktion gestoppt worden.









„Der Selbstfahrer ist am Montag circa 100 Meter weit gefahren“, erklärte Sinja Beringer von der Badenova auf Nachfrage unserer Redaktion. Das 68 Meter lange und 30 Tonnen schwere Rotorblatt sei zwar aufgerichtet worden, aber die gemessene Windgeschwindigkeit an dessen Spitze zu hoch, um den Transport fortzusetzen. „Die Transportmannschaft ist vor Ort und wird wieder gegen Mittag und auch am nächsten Tag probieren den Transfer fortzusetzen“, sagte Beringer. Bessere Windverhältnisse seien jedoch erst für Mittwoch vorausgesagt.