1 Der Rhein bei Breisach Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Taucher entdecken Anfang des Monats bei Breisach Leichenteile eines Mannes im Rhein. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf einen 58-Jährigen. Nun steht der Fall offenbar vor der Aufklärung: Der Mann hat sich selbst gestellt.









In die Ermittlungen zum Tode eines verschwundenen Algeriers aus Rickenbach (Kreis Waldshut) im Schwarzwald ist Bewegung gekommen: Die Polizei hat am Freitag die Festnahme eines Tatverdächtigen gemeldet. Ein 58 Jahre alter Mann habe sich am Donnerstag den Behörden gestellt. Gegen ihn bestehe „ein dringender Tatverdacht“, so die Polizei. Die Lage sei aber noch „sehr dynamisch“, so Polizeisprecher Matthias Albicker in Waldshut-Tiengen. Man sei weiterhin dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall.