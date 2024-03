Nach Leichenfund am Rhein in Hockenheim

Die Leiche der 27-Jährigen war am Rheinufer in Hockenheim gefunden worden.

Eine 27-Jährige wird in Hockenheim getötet, ihr Baby und ihre Mutter sind verschwunden. Die Polizei hat nun zwei Verdächtige festgenommen, dabei wird auch das Baby gefunden. Von der Mutter fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei sucht weiterhin mit einem Foto nach der Vermissten.









Im Fall der getöteten 27-jährigen Geflüchteten aus der Ukraine, die am 7. März am Rheinufer in Hockenheim (Rheim-Neckar-Kreis) gefunden worden war, sind am vergangenen Mittwoch, 13. März, zwei 43 und 44 Jahre alte Personen festgenommen worden, die im dringenden Tatverdacht stehen, die junge Frau getötet zu haben. Außerdem konnten die Ermittler bei der Festnahme die fünf Wochen alte Tochter der Toten auffinden, von der 51-jährigen Mutter der 27-Jährigen fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Die beiden Frauen waren gemeinsam mit dem Baby in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht gewesen. Ein Foto der Vermissten befindet sich in unserer Bildergalerie.