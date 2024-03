1 Am Montag tritt das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nach jahrelangen Diskussionen in Politik und Medizin ist Kiffen ab Montag in Deutschland erlaubt – allerdings mit zahlreichen Einschränkungen.









Nach jahrelangen Diskussionen in Politik und Medizin ist Kiffen ab Montag in Deutschland erlaubt - allerdings mit zahlreichen Einschränkungen. Zum 1. April tritt das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft. Volljährige dürfen damit bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen und den Stoff auch selbst anbauen. Verboten bleibt der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen und in der Nähe von Schulen, Kitas und Sportstätten.