Nach Insolvenz A. Maier Präzision GmbH in St. Georgen präsentiert sich neu

Doch der Reihe nach: Vor zwei Jahren informierte das Unternehmen über massive Auftragsrückgänge und damit verbundene wirtschaftliche Probleme. Im März diesen Jahres vermeldete dann die Kanzlei Nickert, die das Insolvenzverfahren begleitete: "Die Sanierung des Automobilzulieferers A. Maier Präzision ist geglückt." Investoren für das gebeutelte Unternehmen seien gefunden worden.

Wie Anette Saile nun konkretisiert, sei die Firma an die C14 Holding GmbH in München verkauft worden und damit die Familie Maier nach vielen Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden. Die bislang auf zwei Standorte – in St. Georgen in der Gewerbehallestraße und in Peterzell in der Mühlbachstraße – verteilte Firma konzentriere sich nun auf das Werk in Peterzell. Der Umzug vom Standort in St. Georgen nach Peterzell werde zum Jahresende abgeschlossen. "Investitionen in den Standort Peterzell und umfangreiche Umbaumaßnahmen ermöglichen nun die Zusammenlegung der beiden Werke, was die operativen Abläufe deutlich verbessert", betont Saile. So sei nun auch die Verwaltung, die vormals im Gebäude in St. Georgen beheimatet war, im Werk in Peterzell untergebracht.