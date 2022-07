In Rottenburg tödlich verunglückter Radfahrer ist identifiziert

1 Tage nach dem Unfall steht die Identität des Toten fest. (Symbolfoto) Foto: dpa

Der am Samstag in Rottenburg tödlich verunglückte Fahrradfahrer ist identifiziert.















Rottenburg - Wie die Polizei mitteilt, konnte die Identität des Mannes am Mittwoch geklärt werden. Es handelt sich um einen 64-Jährigen, der alleine in einem Tübinger Teilort gelebt hatte. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Bekannter, der durch den Zeugenaufruf in der örtlichen Presse auf das Unglück aufmerksam geworden war.

Das Opfer war am Samstag mit seinem Rad vermutlich aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein gefahren und zu Boden gestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz einer Versorgung durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle starb.