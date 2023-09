1 Am 13. April wird das Betriebsgebäude der Schreinerei Neufeld ein Raub der Flammen. So schnell wie möglich soll jetzt der Wiederaufbau beginnen. Foto: Tim Blaich

Den 13. April 2023 wird Uwe Neufeld sein Leben lang nicht mehr vergessen. An diesem Tag brennt seine Schreinerei komplett nieder. Jetzt, knapp ein halbes Jahr danach, steht fest, wie die Zukunft des Handwerksbetriebs aussehen soll.











Der Betriebsinhaber ist am Unglückstag zu Hause in der Mittagspause, als ihn und Ehefrau Nicole die Nachricht vom Brand in seiner Schreinerei erreicht. Vor Ort angekommen, wird schnell klar, dass wohl nichts mehr vom Betrieb übrig bleiben wird – nicht vom Gebäude und auch nicht von erst vor rund einem Jahr neu angeschafften Maschinen. Zu stark wütet das Feuer in der Halle, die voll mit Material ist. 20 bis 25 Meter hohe Flammen schlagen aus dem Bau nahe der B 295. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist glücklicherweise niemand mehr in der Schreinerei. Schnell stellt sich heraus, dass es offenbar auch keine Verletzten gegeben hat.