Nach Entführung der Block-Kinder: Bericht: Dänisches Gericht entscheidet im Sorgerechtsstreit für Vater

1 Die Steakhausketten-Erbin Christina Block (Archivbild) Foto: dpa/Georg Wendt

Laut einem Bericht hat ein Gericht in Dänemark im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block per Eilverfahren entschieden, dass das Sorgerecht vollständig dem Vater zu übertragen ist.









Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block hat ein Gericht in Dänemark nach Informationen von „Zeit Online“ per Eilverfahren entschieden, dass das Sorgerecht vollständig dem Vater zu übertragen ist. Weil die Kinder sich mittlerweile in Deutschland bei ihrer Mutter befänden, müsse ein deutsches Gericht über die Rückführung entscheiden, berichtete das Portal am Donnerstag.