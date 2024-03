13 Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht am Freitagabend in Biberach. Foto: dpa/Stefan Puchner

Nach der Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen haben Landrat und Oberbürgermeister den Ministerpräsidenten und seinen Vize nach Biberach geladen. Es ist der Versuch einer Aufarbeitung. Ist er gelungen?









Größer könnte der Kontrast nicht sein. Friedlich liegt Biberach an der Riß an diesem milden Frühlingsabend da – eine Idylle. Wären da nicht der Polizeihubschrauber in der Luft und die Kastenwagen der Polizei, die in der Stadt Streife fahren. Rund um die Giggelberghalle sind Straßensperren errichtet. „Der Giggelberg ist heute Abend der sicherste Berg Baden-Württembergs“, scherzt Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos). Er hat mit Landrat Mario Glaser (parteilos), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seinen Vize Thomas Strobl (CDU) zu einem politischen Abend nach Biberach geladen. Es ist der Versuch einer Aufarbeitung.