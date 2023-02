1 Das Motiv des Mannes für den Einbruch ins Ettenheimer Kaufland bleibt weiter unklar. Foto: Decoux (Archiv)

Ein Mann hatte sich am Sonntagmittag in eine Tiefkühltruhe von Kaufland erleichtert. So ging es danach weiter.









In Sachen des Ekel-Einbruchs beim Ettenheimer Kaufland ist das Motiv weiter unklar. „Die Ermittlungen dauern an“, erklärte Polizeisprecher Ansgar Gernsbeck unserer Redaktion am Dienstagnachmittag. Am Sonntagmittag verschaffte sich ein Mann mit einem Hammer zunächst Zugang zu dem Ettenheimer Supermarkt und verrichtete dann seine Notdurft in der Tiefkühltruhe, berichtete die Polizei. Die Beamten nahmen ihn noch vor Ort fest.

Umfassende Reinigung

Trotz dieser Aktion können die Kunden bei Kaufland jedoch „wie gewohnt bedenkenlos bei uns einkaufen“, betont die Pressestelle der Supermarkt-Kette. „Die durch den Einbruch entstandenen Verunreinigungen sind selbstverständlich gründlich behoben worden. Die betroffenen Platten der Tiefkühltruhe wurden entnommen, fachmännisch gereinigt, desinfiziert, getrocknet und anschließend wieder eingesetzt“, erklärt sie.