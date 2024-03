1 Die Kochertalbrücke bei Geislingen am Kocher in Baden-Württemberg ist mit einer maximalen Höhe von 185 Meter die höchste Brücke in Deutschland. Ihre 178 Meter hohen Brückenpfeiler waren die höchsten weltweit, bis sie 2004 vom Viaduc de Millau abgelöst wurden. Foto: Imago/Zoonar

Nach einem Brücken-Unglück wie jetzt in der US-Stadt Baltimore oder im Rahmen einer Routineprüfung müssen Sachverständige klären, wie schwer die Schäden an einer Brücke sind. Wichtige Fragen und Antworten zu Deutschlands Brücken, ihrer Sicherheit, den Kontrollen und Sanierungsmaßnahmen.









Nach dem Brücken-Unglück am Dienstagmorgen (26. März) in der Hafenstadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland stellt sich auch die Frage nach der Sicherheit der Zehntausenden von Brücken-Bauwerken in Deutschland. Eine Übersicht über den technischen Stand der Dinge: