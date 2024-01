Abschied mit Ehrung: Russ Bray künftig in Darts-Ruhmeshalle

Nach Darts-WM in London

1 Darts-Schiedsrichter Russ Bray ist für seine markante Reibeisenstimme bekannt. Foto: dpa/Zac Goodwin

Ein letztes Mal leitet der markante Darts-Schiedsrichter Russ Bray ein WM-Finale. Zum Abschied bereitet ihm der Weltverband PDC ein besonderes Geschenk.









Zu Ehren von Russ Bray änderte der Weltverband PDC beim bedeutendsten Darts-Spiel des Jahres sogar das übliche Prozedere. Statt wie üblich die Schiedsrichter während der Begegnung rotieren zu lassen, durfte der 66 Jahre alte Bray das Finale in Spielfilmlänge am Mittwochabend in London diesmal über die volle Dauer leiten.