Nach Brand und Einbrüchen: Wie geht es in den Nagolder Schulen weiter?

Wie geht es in den Nagolder Schulen weiter?

1 Auch drei Tage nach Brand ermittelt die Kriminalpolizei am Berufsschulzentrum. Foto: Thomas Fritsch

Geld gestohlen, Papierkorb angezündet: Am vergangenen Wochenende wurde in drei Nagolder Schulen eingebrochen. Während im OHG und der Zellerschule Geld gestohlen wurde, kam es im Berufsschulzentrum sogar zu einem folgenreichen Brand. Die Kaufmännische Schule kann noch immer nicht in den Präsenz-Unterricht zurückkehren.









Sonntag, 5 Uhr morgens im Wohngebiet Bächlen. Das Berufsschulzentrum strahlt in einem orangen Licht. Zumindest müsste es so ausgesehen haben, nachdem Einbrecher vergangenes Wochenende einen Papierkorb im dritten Stock des Schulzentrums laut Polizei in Brand gesteckt hatten und sich das Feuer dort ausbreitete.