Nach Brand in Villingen 83-Jährige in Spezialklinik geflogen

Villingen-Schwenningen - Der Brand war am Freitagabend gegen 21 Uhr in einer Einliegerwohnung eines Hauses in der Peterzeller Straße ausgebrochen. Wie die Polizei mittlerweile bestätigt, hatte eine brennende Kerze dafür gesorgt, dass ein Christbaum in Flammen aufging. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.