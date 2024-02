Nach Brand beim Kehler Fasentumzug: Polizei sucht im ausgebrannten Wagen nach Hinweisen

1 Der ausgebrannte Wagen soll Hinweise liefern. Foto: EinsatzReport24

Acht Menschen wurden laut Polizei von dem verheerenden Feuer verletzt. Einer davon musste per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Derweil geht die Polizei der Frage nach, wie es zu dem Ganzen kommen konnte.









Bislang sind der Polizei acht Menschen bekannt, die infolge des Brandes eines aus dem Raum Freiburg stammenden Fastnachtswagen am Sonntagnachmittag teils schwere Verletzungen erlitten haben. Die Anzahl beruht auf derzeitigen Erkenntnissen und könnte sich noch erhöhen, informiert die Polizei am Montagmorgen. Einer der Verletzten musste mit Verbrennungen zur stationären Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.