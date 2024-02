Mehrere Personen verletzt: Umzugswagen gerät in Kehl in Brand

Umzugswagen gerät in Kehl in Brand

1 Ein Umzugswagen ist bei dem Unfall in Kehl in Brand geraten. Es sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Foto: Marco Dürr / Einsatz-Report24

Dramatischer Zwischenfall am Sonntagnachmittag auf einem Faschingsumzug in Kehl im Ortenaukreis. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem in Brand geratenen Faschingswagen nach Kehl alarmiert









Ein Faschingswagen geriet beim großen Kehler Faschingsumzug in der Hauptstraße in Brand. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Faschingswagen empor. ,,Der Wagen hatte Betriebsstoffe verloren und plötzlich stand alles in Flammen“, berichtete dem Nachrichtenportal Einsatz-Report 24 ein Augenzeuge vor Ort. Laut Zeugenaussagen der Agentur soll auch mindestens eine Person von den Flammen direkt erfasst worden sein. Bei dem Brand wurden offenbar mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.