Nach Automatensprengung in Lahr: Waren Serientäter in Mietersheim am Werk?

Waren Serientäter in Mietersheim am Werk?

1 Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten der Sparda-Bank gesprengt. Foto: Bender

Die Serie von Automatensprengungen in der südlichen Ortenau reißt nicht ab: In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte im Fachmarktzentrum zu. Ob sie an das Geld gekommen sind, blieb unklar.









Link kopiert



Der angrenzende Rewe-Markt hatte am Montag regulär geöffnet, ebenso der Post-, Tabak- und Lottoladen unmittelbar neben dem Automaten der Sparda-Bank. „Wir sind Gott sei Dank verschont geblieben“, sagte ein Mitarbeiter am Nachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Pünktlich um 9 Uhr habe man öffnen können. Die Eisdiele auf der anderen Seite sei mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch deren Besitzer seien noch bis Februar in Italien, so der Mitarbeiter weiter.