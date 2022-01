1 Edwin Stier war 26 Jahre lang Pfarrer in Deißlingen. 2020 wurde er verabschiedet. (Archivfoto) Foto: Beyer

Pfarrer Edwin Stier ist erleichtert: Das Verfahren gegen ihn wegen unbelegter Barabhebungen ist eingestellt. Der Fall der "verschwundenen" Gelder aus der Pfarrkasse in Deißlingen hatte für viel Wirbel gesorgt. Wir haben am Freitag mit Stier über das Geschehen gesprochen. Er habe Lehren daraus gezogen, sagt er.















Deißlingen - Der ehemalige Deißlinger Pfarrer, der seit 2020 in Kreuzlingen in der Schweiz tätig ist, teilt es unserer Redaktion selbst am Telefon mit. Das Verfahren gegen ihn sei von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. "Wegen Geringfügigkeit", sagt er. Er könne nun abschließen, habe aber auch für sich persönlich seine Lehren gezogen. Und er dankt vielen Deißlinger für die Unterstützung