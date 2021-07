1 Seit 2009 Daimler-Vorstand: Wilfried Porth Foto: Daimler AG/Daimler AG - Global Business Com

Beim VfB Stuttgart ist er schon weg. Nun mehren sich die Anzeichen, dass Wilfried Porth (62) auch als Daimler-Vorstand vorzeitig aufhört. Selbst Getreue wunderten sich zuletzt über ihn.

Stuttgart - Die Karriere von Wilfried Porth bei Daimler könnte schneller zu Ende gehen als bisher geplant. Der Personalvorstand soll offenbar bereits in diesem Herbst und nicht erst, wie angekündigt, im nächsten Frühjahr ausscheiden. Entsprechende Hinweise verdichteten sich am Mittwoch in unternehmensnahen Kreisen. Bei Daimler hieß es auf Anfrage, man kommentiere grundsätzlich keine Spekulationen. Allerdings wurde zeitnah eine Erklärung erwartet.

