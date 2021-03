1 Reinhard Schugg (von rechts) freut sich, dass seine Praxis und die Patienten bei Tochter Meike und Schwiegersohn Florian Behrend auch künftig in guten Händen sind. Foto: Otto

Wer bei Reinhard Schugg schon auf dem Stuhl lag, hatte dabei meistens allerhand Draht oder Plastik im Mund. Jetzt gibt der Rottweiler Kieferorthopäde seine Praxis in jüngere Hände. Und er schwärmt auch nach der langen Zeit von seinem Fachgebiet, bei dem es eben nicht nur auf die Optik ankommt.

Rottweil - Tausende Menschen aus Rottweil und Umgebung haben ihm ihre schönen Zähne und den richtigen "Biss" zu verdanken, er hat sie über Jahre begleitet, sein ganzes Wissen in die kompliziertesten Fälle gesteckt und dabei den Blick für den Menschen als Ganzes nie verloren: Reinhard Schugg ist seit genau 36 Jahren Fachzahnarzt für Kieferorthopädie in Rottweil. Jetzt gibt der 67-Jährige seine Praxis in der Königstraße 25 in jüngere – und vertraute – Hände: Seine Tochter Meike Behrend und ihr Mann Florian Behrend übernehmen die Praxis Anfang April.

