1 In Frohnstetten schließt die Hausarztpraxis von Renate Ringshausen am 15. Juni. Foto: xyz+ - stock.adobe.com

Renate Ringshausen macht zum 15. Juni ihre Praxis in Frohnstetten nach 35 Jahren dicht. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schlechte Nachrichten für die Ärzteversorgung in Frohnstetten. Renate Ringshausen schließt nach 35 Jahren ihre Allgemeinarztpraxis zum 15. Juni. Eine Zäsur, hielt Ringshausen doch über 35 Jahre die Fahne als Hausärztin in eigener Praxis in Frohnstetten hoch. Den Entschluss hätte sie bereits im vergangenen Jahr gefasst. Diese Botschaft hat sie nun in einem Rundbrief an Kollegen und Patienten, der unserer Redaktion vorliegt, mitgeteilt. Darin bedankt sie sich für das entgegengebrachte Vertrauen und bei ihren langjährigen Helferinnen für ihre endlose Geduld.

Für die Patienten ist die Nachricht ein herber Schlag: „Natürlich sind meine Patienten nicht glücklich über die Schließung“, erklärt Ringshausen im Gespräch. Gerade im ländlichen Raum rund um die Heuberg-Gemeinden sei die Hausärzte-Versorgung alles andere als rosig. Aber: „Mit 70 Jahren will ich nicht mehr arbeiten.“ Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen.

Der Ruhestand ruft

Der Ruhestand ruft – und für die treuen Patienten bedeutet diese Ankündigung den Beginn einer Suche nach einem neuen Hausarzt. Denn: Einen Nachfolger hat Ringshausen nicht gefunden. „Wer möchte heutzutage noch eine Hausarztpraxis auf dem Land leiten?“, fragt die Ärztin provokativ im Wissen um den Fachkräftemangel. „Die meisten Ärzte wollen doch im Angestellten-Verhältnis arbeiten und geregelte Arbeitszeiten haben“, so die Einschätzung von Ringshausen.

„Kurzfristig einen neuen Hausarzt zu finden, wird für meine Patienten schwierig, aber ich kann es nicht ändern. Das ist deren Sache.“ Renate Ringshausen deckte in der Heubergregion neben ihrem Allgemeinärztlichen Schwerpunkt zusätzlich noch die Fachbereiche Umwelt, Sucht und Palliativmedizin ab – eine Ansprechpartnerin für alle Fälle. Nach insgesamt 42 Jahren als Ärztin hängt sie nun aber das Stethoskop an den Nagel.