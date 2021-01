Nach 28 Jahren Friseursalon "Top Hair" in Rottweil muss zumachen

Friseurin mit Leib und Seele

Sie war "hier gut integriert", sagt sie. "Ich bin Friseurin mit Leib und Seele. Ich war 40 Jahre lang verheiratet, kinderlos und der Friseursalon war die Erfüllung meiner Träume", erinnert sich Gabriele Dressler zurück. Die Vorstandsvorsitzende der Friseur-Innung Rottweil, stellvertretende Kreishandwerksmeisterin und Mitglied der Vollversammlung der Handwerks-kammer Konstanz blickt wehmütig zurück. Sie muss nun zwei Angestellte entlassen, die sie aber zum Glück weitervermitteln konnte und auch sie ist bereits untergekommen: als Angestellte bei Frisör Spindler, quasi um die Ecke.

In Rottweil zu bleiben, sei ihr persönlich wichtig. Wegen der Coronaregelungen hatte sie am 16. Dezember 2020 ihren Friseursalon schließen müssen, bis 30. des Monats hatte sie eigentlich noch vorgehabt ihre Stammkunden zu bedienen, bevor sie nun ausziehen muss. Das war ihr leider nicht vergönnt. Sie hofft nun, dass sie im Salon ihrer guten Kollegin – sobald wieder geöffnet werden darf – einige ihrer ehemaligen Kunden wieder trifft. "Ich möchte mich bedanken bei Ihnen/euch/dir für die langjährige Kundentreue", richtet sie ein Grußwort an ihre Stammkunden.

Es sind harte Zeiten für die Friseurbranche, die bald die dritte Überbrückungshilfe per Steuerberater beantragen kann. Zuletzt wurden nur noch in etwa 30 Prozent des normalen Umsatzes erzielt. Alle bangen noch bis voraussichtlich Ende des Monats, ob denn wieder geöffnet werden darf, sollte der Lockdown endlich vorbei sein. Doch besonders hart trifft es Dressler. Zu allem Überfluss hat sie vor kurzem ihren Mann an eine Krankheit verloren.