Baden-Baden - Sie war von Anfang an in der SWR-Fernsehserie „Die Fallers“ dabei und als Johanna Faller die gute Seele der Schwarzwaldhof-Familie. Nun ist nach 27 Jahren für Ursula Cantieni Schluss: Die 74 Jahre alte deutsch-schweizerischen Schauspielerin steige aus persönlichen Gründen aus der Serie aus, teilte der SWR am Mittwochabend mit. Sie werde bei den Dreharbeiten in diesem Jahr nicht mehr dabei sein. Aber: Da viele Folgen schon längst abgedreht sind, ist Cantieni noch das ganze Jahr 2022 in ihrer Hauptrolle zu sehen.

Trotz ihres Ausstiegs müssen die „Faller“-Fans nicht mit einem Ende des Dauerbrenners rechnen. Der SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler versprach, die Serie werde fortgesetzt, „mit spannenden Geschichten rund um den Fallerhof und auch dem einen oder anderen neuen Gesicht.“

In Stuttgart machte sie Abitur und studierte

Ursula Cantieni wurde 1947 in Zürich geboren. Sie wuchs zunächst in Graubünden auf, ging dann in Stuttgart zur Schule, wo sie auch das Abitur ablegte. Nach einer Schauspielausbildung und dem Studium der Sprecherziehung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart arbeitete sie als Regieassistentin am Theater und hatte Lehraufträge an Hochschulen. 1974 bis 1978 hatte sie eine Professur für Sprechausbildung an der Folkwangschule in Essen. Seit 1978 ist sie als Schauspielerin tätig, zunächst vor allem am Theater, mit festen Engagements an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen und am Stadttheater Konstanz. Ebenso spielte sie auf vielen Bühnen in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.

Von Anfang an bei den „Fallers“ dabei

Während ihrer Theaterengagments begann sie, fürs Fernsehen zu arbeiten. 1994 erhielt die Deutsch-Schweizerin die Hauptrolle der Johanna Faller, die sie in Baden-Württemberg und auch in anderen Teilen Deutschlands bekannt machte. Ihre Figur stellte die gute Seele der Bauers-Familie dar, die sich um die großen und kleinen Probleme der anderen kümmert. Als kleines Mädchen war sie während des Krieges mit der Kinderlandverschickung auf den Faller-Hof gekommen; weil ihre Eltern im Krieg starben, blieb sie dort und heiratete Hermann Faller, der sie „Blümle“ nennt. In einer späteren Folge erfährt sie, dass ihr lange für verstorben geglaubter Bruder Werner den Krieg überlebt hat und in Hamburg und Kanada lebt.

SWR-Chef lobt ihr Charisma und ihren Charme

Cantieni sagte zum Abschied: „27 Jahre hat mich die Figur der Johanna Faller eng begleitet, gemeinsam haben wir die Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert.“ Nun wolle sie neue Wege gehen. Der SWR-Intendant Kai Gniffke nannte Cantieni „eine großartige Schauspielerin mit Charisma und warmherzigem Charme“. Laut SWR haben die „Fallers“ regelmäßig mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit 2003 ist Cantieni festes Mitglied im Team der SWR-Rateshow „Sag die Wahrheit“.