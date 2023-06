1 Tote Fische treiben im Badesee an der Oberfläche. Das Wasser dort hat sich in der Sonne extrem erwärmt. Foto: Claudia Dach

Während die Sanierung des LGS-Sees auf sich warten lässt, kämpfen die letzten verbliebenen Tiere im flachen Wasser ums Überleben. Walter Caroli vom Lahrer Nabu wirft der Stadt Untätigkeit vor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit Jahresbeginn darf die Stadt kein Grundwasser in den LGS-See mehr nachpumpen, mit dramatischen Folgen für die Fische darin. Der Badesee ist nur noch ein kümmerlicher Tümpel, mit dem letzten bisschen Wasser in der nordwestlichen Ecke des Gewässers. Dort treiben tote Fische an der Oberfläche, andere ziehen aber noch ihre Bahnen in dem rund 20 Zentimeter tiefen Gewässer. Vermutlich nicht mehr lange, denn das flache Wasser hat sich in der prallen Sonne extrem erwärmt – lebensfeindliche Bedingungen.