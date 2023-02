Heimatstadt fast völlig zerstört Sulzer sammelt Spenden für türkische Erdbebenopfer

In seinem Sulzer Döner-Imbiss sammelt Mustafa Uztopal Geld für Erdbebenopfer in der Türkei. Der 48-Jährige stammt aus der betroffenen Stadt Pazarcik und will die Spenden bald vor Ort übergeben.