"Tag X" - was passiert am 19. Januar 2023 in Freudenstadt?

2 Vor der Postfiliale am Freudenstädter Marktplatz steht ein großes X. Foto: Michel

Was passiert am 19. Januar 2023? Mysteriöse Plakate und Banner in Freudenstadt und Umgebung geben ein Rätsel auf. Viele Menschen fragen sich, wer hinter der Aktion steckt, die einen "Tag X" ankündigt.















Freudenstadt - Zuerst waren es Plakate mit einem weißen X und einem dunklen Wald als Hintergrund, die die Betrachter vor ein Rätsel gestellt hatten. Jetzt sind die Plakate ausgetauscht worden – was die Sache noch mysteriöser macht. Denn nun wird ein "Tag X" angekündigt, der am 19. Januar 2023 stattfinden soll. Vor der Postfiliale am Freudenstädter Marktplatz ist sogar ein großes X in Blau und Rosa aufgestellt worden.

Noch bekennt sich niemand zu der Aktion. Auch die Stadt Freudenstadt hält sich bedeckt. "Ich kann leider nichts dazu sagen", so Pressesprecher Volker Rath. Die Stadt stecke jedenfalls nicht dahinter, versichert er.

Wer steckt dahinter?

Und so lassen die Plakate auch weiterhin Raum für Spekulation. Auf Facebook werden diverse Theorien geäußert. Es könnten Klimaaktivisten, Montagsspaziergänger, eine Abschlussklasse oder ein Dorf-DJ sein, vermutet ein Nutzer.

Der Begriff "Tag X" ist nicht nur der Name eines 2019 veröffentlichten Spielfilms, sondern wird auch von dem Reichsbürger-Netzwerk, gegen das jüngst eine bundesweite Razzia vorgenommen wurde, in Bezug auf Putsch-Pläne genannt. Dass der "Tag X" in Freudenstadt mit Umsturzfantasien verbunden ist, kann ausgeschlossen werden. Fest steht, dass die Aktion bald aufgelöst wird – allerspätestens am 19. Januar.