Mutmaßliche Vergewaltigung in Schwabach

Eine vermeintlich vergewaltigte Frau soll die Tat mit mehreren Tätern in Schwabach vorgetäuscht haben. Die Einzelheiten.









Eine vermeintlich vergewaltigte Frau soll die Tat mit mehreren Tätern in Schwabach vorgetäuscht haben. Die Frau habe das nach dem Veröffentlichen des Geschehens am Donnerstag bei einer weiteren Vernehmung eingeräumt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war sie vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand.