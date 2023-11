Mutmaßliche Tat in Offenburg: Jugendlicher soll 15-Jährige auf Klo vergewaltigt haben

1 Die Tat soll sich auf der Toilette einer Sporthalle zugetragen haben (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Auf der Toilette einer Sporthalle in Offenburg soll ein Jugendlicher eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Der 16-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.









Ein Jugendlicher ist in Offenburg wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Untersuchungshaft gekommen. Nach ersten Vernehmungen soll der 16-Jährige das Opfer dazu überredet haben, ihn in einen Umkleideraum einer Sporthalle zu begleiten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dort habe er die 15-Jährige in eine Toilette gedrängt, wo es zum sexuellen Übergriff gekommen sei. Der Tatverdächtige bestreite die Tat.