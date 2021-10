Gastronomie in Loßburg Ungerechte Corona-Kontrollen bei Kneipen?

Bernd Bronner, Wirt der Alten Tankstelle in Loßburg, verliert seine Gäste an "Garagenkneipen", wie er sagt. Die Bargänger wandern in die inoffiziellen Hinterhöfe ab, weil sie dort nicht auf die 3G-Regel kontrolliert werden. Was sagt die Polizei dazu?