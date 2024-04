Bei Oberbürgermeister Christian Ruf und im Kulturamt der Stadt Rottweil ist die Freude groß: „Mit der Landesgartenschau im Jahr 2028 steht Rottweil ein Großereignis bevor. Aber es ist gut, dass wir auch für die Zeit danach ein solches Veranstaltungs-Highlight wie das Landesmusikfestival im Programm haben, um den frischen Schwung durch die Gartenschau in die kommenden Jahre mitzunehmen.“

Dankbar für Vertrauen

Rottweils Oberbürgermeister, der sich laut Mitteilung persönlich für die Bewerbung eingesetzt hatte, betont: Angesichts der zahlreichen kulturellen und musikalischen Highlights im Rottweiler Veranstaltungskalender kann sich der Landesmusikverband auf eine veranstaltungserprobte Kommune verlassen und wir sind in das in uns gesetzte Vertrauen sehr dankbar.“ Froh ist man im Rottweiler Rathaus zudem, dass es sogar mit dem Wunschtermin 2030 geklappt hat: „Es ging um fünf Termine von 2026 bis 2030. Jetzt startet Rottweil also wie erhofft mit Musik ins neue Jahrzehnt.“

Festival mit Strahlkraft

„Rottweil ist eine Stadt, die Musikkultur lebt und wir freuen uns schon jetzt darauf, Gastgeber eines Festivals mit einer solchen Strahlkraft hinein ins Land sein zu dürfen“, ergänzt Kulturamtsleiter Marco Schaffert.

„Die historische Innenstadt mit ihren zahlreichen Plätzen und historischen Bauten, aber auch das Landesgartenschau-Gelände sind eine hervorragende Kulisse. Unser von einem breiten bürgerschaftlichen Engagement getragenes Kulturleben wird sich bei diesem Großereignis sicherlich von seiner besten Seite präsentierten.“

Zahlreiche Musikkapellen, Chöre und auch der Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen haben die Rottweiler Bewerbung mit einem schriftlichen Statement unterstützt und auch der Gemeinderat hatte der Bewerbung einstimmig zugestimmt.

Tausende Teilnehmer

Am Veranstaltungstag, der voraussichtlich im Zeitraum Mai/ Juni 2030 liegen wird, musizieren und singen mehrere tausend Teilnehmer bei über 100 Veranstaltungen open air in der Rottweiler Innenstadt und in Veranstaltungsräumen.

Zudem wird die Conrad-Kreutzer-Tafel durch den Ministerpräsidenten in Rottweil verliehen. Rottweil hat sich mit einer Vielzahl an Bühnenstandorten und Veranstaltungshallen beworben. Mindestens zehn waren für die Bewerbung notwendig. Die Aufführungsorte sollten fußläufig erreichbar sein, was in Rottweil bestens gegeben ist.

„Wo, wenn nicht in Rottweil?“, stellte Oberbürgermeister Ruf die rhetorische Frage in seinem Schreiben zur Bewerbung Rottweils auf das Festival. Offenbar sahen das die Entscheidungsträger des Landesmusikverbandes ebenso.

