1 Penny X ist der neue Künstlername von Jenny Heckmann. Foto: Schierer

Da ist das Ding: Jenny Heckmann aus Hardt hat nun unter ihrem Künstlernamen Penny X ihre erste Single vorgelegt. "faster" ist nun auf allen gängigen Downloadportalen erhältlich.















Hardt - Die Corona-Zeit war für Musiker und Kulturschaffende besonders hart – da machte auch Jenny Heckmann keine Ausnahmen: "Da habe ich mir überlegt: Für was möchte ich stehen? Was für Musik möchte ich genau machen?". Schließlich wollte sie sich in ihrem Musikstil weiterentwickeln.

Die Antwort hat sich nun mit ihrer neuen Single gefunden: "faster" ist ein Titel der elektronischen Popmusik. "Der Song entstand vor etwa zwei Jahren", erzählt die Sängerin, die inzwischen in Berlin lebt. Dort gibt es eine vibrierende Musikszene, von der sie ein Teil ist. "Das ist ein gutes Pflaster für Musiker. Ich mache dort auch viel Songwriting für Projekte anderer Künstler", erzählt sie.

Einflüsse von Rock, Indie und Alternative

Geschrieben hat Penny X den Titel mit Jonathan Baily Fischer – den sie von ihrem Studium als Singer/Songwriterin in Mannheim kennt – und Jan Fries hat ihn produziert. Herausgebracht wurde er nun "independent", also ohne ein Platten-Label im Hintergrund. "Es geht darum, wer nach einer Trennung schneller über den anderen hinweg kommt", sagt sie.

Penny X widmet sich nun also der internationalen Popmusik. Einflüsse gibt es aus Rock, Indie und Alternative. Die neuen Songs, an denen sie arbeitet, sind gitarrenlastig mit elektronischen Drums und Synthesizern. Der Song wurde im Studio produziert – doch damit ist noch längst nicht Schluss. "Ende des Jahres soll eine EP mit sechs Songs herauskommen. Außerdem soll es Videos dazu geben", sagt sie.

Vorerst keine Live-Auftritte

Sie fokussiert sich derzeit darauf, viel Zeit im Studio zu verbringen und neue Titel herauszubringen. Live-Auftritte wie früher wird es daher vorerst keine geben. Aber ausgeschlossen ist auf längere Sicht natürlich nichts.

Übrigens: Ihr neuer Künstlername Penny X hat natürlich mit ihrem Vornamen Jenny zu tun. Das X steht für eine Variable, dass vieles möglich sein kann in Zukunft.

Der Link zum Song: https://streamlink.to/pennyx-faster