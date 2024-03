1 Unsere Redaktion hat einen Probenvormittag mit Dirigent Adam Kalbfuß in Oberweier besucht und einen Vorgeschmack erhalten, was die Besucher am Samstag beim 40. Frühlingskonzert erwartet. Foto: Bohnert-Seidel

Der Musikverein Oberweier feiert am Samstag sein 40. Frühjahrskonzert mit Adam Kalbfuß in der Sternenberghalle. Viele zusätzliche Proben waren anberaumt. Unsere Redaktion hat eine der letzten Proben vor dem Auftritt begleitet.









Nur noch wenige haben Erinnerungen an die Zeit vor 40 Jahren. Viele saßen damals in den Zuschauerreihen und schauten ihren Eltern begeistert zu. Heute sitzen sie selbst oben, wie Johannes Kopf am Schlagzeug. Jetzt sollen am Samstag beim Frühlingskonzert die vier Jahrzehnte thematisiert werden. Ab 19 Uhr wird es in der Sternenberghalle demnach ausgewählte Werke zu hören geben, die das Oberweierer Orchester in den vergangenen 40 Jahren bereits einmal bei Auftritten zum besten gegeben hat. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.