1 Der Prozess gegen Markus Kreitmayr wurde am Montag eingestellt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Der frühere Befehlshaber Markus Kreitmayr muss aber eine Geldstrafe von 8000 Euro bezahlen.









Link kopiert



Der Prozess gegen Markus Kreitmayr, den früheren Kommandeur des in Calw stationierten Kommando Spezialkräfte (KSK), um seine Rolle in der „Munitionsaffäre“ ist vorbei. Am Montag nahmen sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft den Vorschlag des Richters an.