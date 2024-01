Munition und Panzerspähwagen: Horber Reichsbürger hatte Kontakt zu Ex-NVA-Offizier

Wegen der Umsturzpläne der Reichsbürger um Heinrich XIII. Prinz Reuß sitzen auch zwei Horber in Untersuchungshaft. Immer wieder kommen neue Details an Licht: Einer der beiden mutmaßlichen Verschwörer soll versucht haben, über einen ehemaligen Offizier der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR an militärische Ausrüstung zu kommen.