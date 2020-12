Mundschutz statt Gewänder Sternsingen ist auch auf dem Sulgen dieses Jahr anders

Unterwegs vom 2. bis 4. Januar

"Die Sternsinger werden aber im Januar 2021 den Menschen an den Häusern und Wohnungen nicht persönlich begegnen", bedauert das Team, sondern: Sie werfen einen Flyer in den Briefkasten ein, in dem auf einem Einlageblatt der Segen und die Umstände der diesjährigen Aktion formuliert sind sowie um eine Spende per Überweisung, durch Abgabe im Pfarramt oder durch Einwurf in einen gekennzeichneten Opferstock in der Kirche gebeten wird.

Die Sternsinger werden den Segen an der Haustür erneuern (Kreide, Aufkleber) und weder Geld noch Süßigkeiten annehmen. Unterwegs sind sie vom 2. bis 4. Januar, jeweils zwischen 9.30 und 16.30 Uhr – aber nicht wie gewohnt mit Sternsingergewändern. Sie sind aber öffentlich durch einen einheitlichen Sternsingermundschutz zu erkennen.

Außerdem gehen sie nicht in zusammengestellten Gruppen, sondern als Geschwister aus einer Familie oder bei älteren Ministranten auch einzeln. Es wird versucht, dass sie in ihrem eigenen Wohngebiet unterwegs sein können. Die Einteilung dazu nehmen Florian Stahija als Oberministrant und Christian Eckel als Verantwortlicher für die Ministranten vor. "Eine Ausgabe von Verpflegung durch das Helferteam ist verboten", so die Mitteilung. Die Sternsinger werden daher gebeten, eine mögliche Verpflegung selbst mitzunehmen. Dazu eignen sich ein Rucksack, ein Schulranzen, oder eine Umhängetasche. Dies benötigen sie auch, um die Flyer zu transportieren. Für Nachschub an Flyern wird jemand aus dem Team im Pfarrhof präsent sein und diese auf Handy-Anfrage an den Standort der Sternsinger bringen.

"Das Vorbereitungsteam und die Ministranten hoffen, dass die Menschen auf dem Sulgen auch in dieser Form ein positives Zeichen, auch für sich selbst, wahrnehmen", heißt es abschließend.