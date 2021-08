1 Eine Mülltonne, ein Halt: Dabei wird es nach Auffassung des Abfallwirtschaftsamtes und des Entsorgers bleiben. Sammelstellen werden auch in Zukunft die Ausnahme sein. Foto: © eyetronic – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das nennt man Pech, gerade heute morgen ist man spät dran. Und dann das: Das Müllauto versperrt den Weg und macht nur quälend langsame Vorwärts-Bewegungen. Rechts und links ist wegen der geparkten Autos kein Durchkommen. Das kann dauern und die Zeit läuft.

Kreis Rottweil - Die nervenaufreibende Prozedur geht ungefähr so: Der Mann auf dem Trittbrett springt ab, greift sich die Tonne, leert sie, stellt sie wieder an ihren Platz und springt wieder auf den Wagen. Das Müllauto bewegt sich gefühlte zehn Meter vorwärts, hält an, der Mann springt vom Trittbrett, greift sich die Tonne – und so weiter und so weiter. Das muss doch anders gehen!

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen