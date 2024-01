Müll in Horb: So viel kostet das Aufräumen nach Silvester

So viel kostet das Aufräumen nach Silvester

Müll in Horb

1 Die Party ist vorbei: Übrig gebliebene Feuerwerkskörper liegen am Neujahrstag auf der Straße. Foto: dpa/Sven Hoppe

Pappe, Flaschen und ausgebrannte Feuerwerkskörper liegen nach der Silvesternacht in der Stadt verteilt. Nicht jeder hält es für nötig, seinen Abfall wegzuräumen. Im Internet diskutieren die Horber über die Hinterlassenschaften. Wir haben nachgefragt, wie hoch der Aufwand fürs Aufräumen ist.









Link kopiert



Grade noch knallen die Sektkorken, Wunderkerzen malen Lichtspiele in die Nacht und Raketen explodieren in rotem und grünem Farbenspiel. Das alles gehört für viele zu Silvester dazu. Und zurück bleibt am Ende der Müll: Ausgebrannte Feuerwerksbatterien, Holzstäbe, übrig gebliebene Verpackungen und leer getrunkene Flaschen.