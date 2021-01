Müll-Ärger in Schiltach und Aichhalden Winter sorgt wohl für Verzögerungen

In den aktuellen Fällen ist offenbar vor allem der Winter für die Verzögerungen bei der Müllabholung verantwortlich: "Gerade in ländlichen Gemeinden gibt es manchmal Schwierigkeiten, wenn Seitenstraßen nicht gut geräumt sind", erklärt Stein. Ein weiteres Problem in der kalten Jahreszeit: Wenn etwa Mülltonnen abends an die Straße gestellt würden und es schneie nachts, dann "stehen sie eben morgens nicht wie sonst griffbereit parat". Es sei für die Mitarbeiter mühsamer, an die eingeschneiten Tonnen zu kommen. Alles in allem "bleibt da einiges an Zeit auf der Strecke", bilanziert Stein.

Und dann kommt eins zum andern: Sammlungen müssen wegen des Schnees abgebrochen werden, andernorts stehen sowieso schon Nachholtermine an und am nächsten Tag sind eigentlich die Tonnen einer anderen Kommune an der Reihe. "Die Mitarbeiter der Müllabfuhr waren im Voll-Dauer-Übereinsatz", sagt Stein mit Blick auf die vergangenen Tage.

Landratsamt bittet um Verständnis

"Es ist nicht einfach, dass bei solchen Wetterverhältnissen ein 100-prozentiger Service geliefert werden kann", sagt sie. Sie erhofft sich von den Bürgern "Verständnis für diejenigen, die sich frühmorgens auf den Weg machen, um den Müll abzuholen" – auch bei widrigem Winterwetter und schwierigen Straßenverhältnissen.

Maxand hatte das Landratsamt um eine Rückmeldung gebeten, "ob die Abholung in dieser Dekade nun doch noch stattfindet oder wir besser die Tonnen wieder von der Straße wegstellen sollen…". So lange hat es indes dann wohl nicht gedauert: Laut Auskunft aus Rottweil wurden die Tonnen in Rötenberg offenbar am Dienstag mit einem Tag Verzögerung geleert.

Die Schiltacher mussten bei den Gelben Säcken mehr Geduld aufbringen: Erst am Donnerstag sind sie eingesammelt worden. Wie Gerhard Münch berichtet, waren etliche Säcke wegen der langen "Liegezeit" beschädigt – vom Wind oder von Tieren, so seine Vermutung. "Wenn die Säcke pünktlich abgeholt würden, wäre diese Gefahr geringer." Der Verpackungsmüll, der dabei aus den Säcken gefallen sei, sei nicht eingesammelt worden.

Landratsamt kann keine Sanktionen aussprechen

Die Entsorgung des Plastikmülls, erklärt Brigitte Stein, laufe eigentlich nicht über das Landratsamt. Für die Abholung der Gelben Säcke habe der "Grüne Punkt" einen Vertrag mit Alba. Deshalb, so sagt sie, könne das Landratsamt keine Sanktionen aussprechen, wenn die Abholung der Gelben Säcke nicht fristgerecht erfolge. Reklamationen nehme die Behöre aber auf und leite sie –­ quasi der Einfachheit halber –­ ebenso an das Abfuhrunternehmen weiter wie jene, die die Tonnen betreffen.