Mountainbike Bundesliga Cross Country: Eibl und Stirnemann triumphieren

Das Duell zwischen Stirnemann und Zwiehoff entschied sich letztlich auf einer Flachpassage. Stirnemann nahm aus einer technischen Passage ein paar Meter Vorsprung raus. "Dann habe ich durchgezogen", erzählte Stirnemann und Zwiehoff gab im Ziel zu Protokoll, dass ihm da "der Dampf" gefehlt habe. Am Ende trennten ihn 13 Sekunden vom Sieg, während Indergand auf Rang drei 32 Sekunden Rückstand hatte.

"Aber Platz zwei ist okay, das hier war ja keine Laufkundschaft", meinte der deutsche Vize-Meister. "Ich habe gezeigt, dass ich mitmischen kann, wenn ich mit den Jungs in einer Reihe starte", sagte er im Blick auf seine Startposition im Weltcup.

Vor dem letzten Rennen in Titisee-Neustadt liegen jetzt drei Fahrer innerhalb von zehn Punkten. Ben Zwiehoff hat mit 107 Punkten die Führung übernommen, zwei Zähler vor Reto Indergand und zehn vor Matthias Stirnemann. Anton Cooper wurde Vierter (+1:10) vor Maxime Marotte (+1:32).

Damen: Ronja Eibl wiederholt Vorjahressieg

Bundesliga-Titelverteidigerin Ronja Eibl wiederholte am Sonntagmittag und gewann in 1:22:05 Stunden mit 1:33 Minuten Vorsprung auf Anne Terpstra aus den Niederlanden und 3:04 Minuten vor Laura Stigger aus Österreich.

In der zweiten Runde bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe mit den drei Fahrerinnen, die man am höchsten gehandelt hatte. Auch wenn mit Linda Indergand (Schweiz, Superior XC) eine weitere Weltklasse-Athletin nachgemeldet hatte. Indergand war noch nicht lange aus Übersee zurück und mag Strecken mit so langen steilen Anstiegen nicht so sehr.

Anne Terpstra (Ghost Factory Racing), Laura Stigger (Specialized) und Ronja Eibl (Corendon-Circus) rissen eine beträchtliche Lücke. Doch Stigger war da schon mit einem Handicap unterwegs. Die Junioren-Weltmeisterin hatte in der ersten Runde eine Linse verloren und war deshalb in den Downhills sehr bedächtig unterwegs. "Ich habe mich gewundert, warum Laura im Downhill so langsam war und dachte sie hat vielleicht einen Platten", erklärte Eibl später.

Was Stiggers wirkliches Handicap war, konnte sie aber nicht ahnen. Jedenfalls entstand kurz eine Lücke zu Terpstra, die Eibl Anfang der dritten Runde aber wieder schließen konnte.

Bis zur vorletzten Runde duellierten sich die Weltranglisten-Erste und die 20-jährige U23-Weltcupsiegerin aus Grosselfingen. Dann gelang es Eibl im letzten Teil des Anstiegs vor dem ersten Downhill einen größeren Abstand heraus zu fahren. "Ich habe gemerkt, dass ich im Downhill ein wenig schneller bin und habe da immer attackiert, um als Erste rein zu gehen. Diesmal hatte ich dann einen Abstand und konnte weg fahren", so Eibl.

Mit 20 Sekunden Vorsprung ging sie in die letzte Runde und baute noch deutlich aus. "Es hat sich nach dem Infekt bei der WM wieder so angefühlt wie zuvor", nickte Eibl und war glücklich wieder die alte Form zu haben.

Anne Terpstra, die seit der Rückkehr vom Weltcup-Finale nicht mehr wirklich trainiert hatte, war sich bewusst, dass sie "nicht mehr bei hundert Prozent" sein würde. "Aber es ist okay", meinte Terpstra. "Ich muss meine Form bis zum Olympia-Testrennen in Tokio weiter ziehen und ich denke, dafür sind die Rennen gut. Es war auf jeden Fall cool und ich denke, ich habe es trotzdem spannend gemacht."

Laura Stigger wollte die verlorene Linse gar nicht als Ausrede gelten machen. "Nein, die anderen waren stärker und ich habe schon am Anfang gemerkt, dass die Ronja heute was will", erklärte Stigger, die erst am Vorabend um 23 Uhr von einer Ehrung aus Wien angereist war.

Sie duellierte sich dann mit ihrer österreichischen Landsfrau Elisabeth Osl und konnte die ehemalige Weltcup-Gesamtsiegerin auf Rang vier (+3:12) verweisen, Nadine Rieder (Rotwild Factory Team) wurde Fünfte (+3:21).

U23 Herren: Leon Kaiser feiert Premieren-Sieg

Wie vor zwei Jahren als Junior suchte sich Leon Kaiser auch in seinem ersten Jahr als U23-Fahrer Freudenstadt für seinen ersten Sieg in dieser Kategorie aus. Kaiser gewann das Rennen über sechs 4,1-Kilometer-Runden 51 Sekunden vor Luis Neff und 1:07 Minuten vor Tim Meier, der Pechvogel Moritz Schäb auf Rang vier (+2:04) verwies.

Moritz Schäb (HWG Gedern) spielte in verschiedener Hinsicht eine bedeutende Rolle im Rennen der U23. Er fuhr an erster Stelle in den ersten längeren Downhill hinein. Schäb stürzte, der Monsheimer Leon Kaiser (Team Bulls) kam vorbei, während der Rest dahinter warten musste.

"Ich wollte gar nicht attackieren, aber da blieb mir nichts anderes übrig. Ich bin dann mein Tempo gefahren“, erklärte Kaiser im Ziel.

Moritz Schäb holte sich bei seiner Aufholjagd an zweiter Stelle liegend in Runde vier einen Reifendefekt.

Das warf ihn zum Verfolger-Duo Tim Meier (Conway Factory Racing) und Luis Neff (German Technology Racing) zurück. Schäb hatte dann noch ein Kettenproblem und es blieb ihm nur Rang vier.

"Ich hätte mir schon noch ein bisschen mehr Battle mit Moritz gewünscht, aber ich freue mich natürlich über meinen ersten Sieg", kommentierte Kaiser.

Luis Neff hatte am Vortag in Titmaringshausen die deutsche Hochschulmeisterschaften im Marathon gewonnen. Der Untermünkheimer bekannte, dass ihm die "Leistungsspitzen" schon ziemlich zu schaffen gemacht hätten. „Aber ich wusste auch, dass ich hinten raus stärker würde“, meinte er zufrieden nach seinem bisher besten U23-Bundesliga-Resultat.

Der Rheinfeldener Tim Meier, der nach einer Operation im Frühjahr erst jetzt wieder in Form kommt, war glücklich über sein Rennen und das Ergebnis. "Am Start war es heftig für mich, aber ich konnte die Gruppe halten und dann mit Luis zusammen fahren.Wir haben uns auch attackiert, aber phasenweise auch miteinander gearbeitet", so Meier.

Junioren: Markus Eydt macht’s im Downhill

Im Junioren-Rennen der MTB-Bundesliga in Freudenstadt holte sich Markus Eydt (Stevens MTB Racing) seinen ersten Saisonsieg. Eydt gewann ein enges Rennen sechs Sekunden vor dem deutschen Meister Lennart Krayer, der den Sprint um Rang zwei gegen den Schweizer Jean-Luc Halter gewann und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung damit ausbaute.

Aus einer vierköpfigen Spitzengruppe gelang es Markus Eydt an erster Position in den Downhill zu kommen. „Da konnte ich einen kleinen Vorsprung herausfahren“, erzählte der junge Man aus Merchweiler.

Er nahm ihn mit in den letzten Downhill und verteidigte seinen Vorsprung. "Es war hart, aber es hat gereicht. Ich bin happy", kommentierte Eydt.

Der deutsche Meister Lennart Krayer gewann den Sprint um Rang zwei hauchdünn vor Jean-Luc Halter.

"Ich hatte einen guten Start, aber dann haben die Beine zugemacht", erklärte Krayer, warum er zu Beginn einen Rückstand von 20 Sekunden hatte. "Aber dann lief es immer besser und in der vorletzten Runde habe ich mal attackiert. Sie haben mich aber wieder eingeholt“, erklärte Krayer.

Juniorinnen: Emma Eydt solo unterwegs

Bei den Juniorinnen war Emma Eydt eine Klasse für sich. Wie ihr Zwillingsbruder Markus bei den Junioren holte sie sich den Sieg, allerdings mit einem langen Solo, das bereits in der ersten von vier Runden begann.

Eydt gewann mit 3:36 Minuten Vorsprung auf Sunny-Angelina Gschwender, die lange mit Lina Dorscht (+3:55) zusammengearbeitet hatte und sich dann in der letzten Runde in der letzten Phase der Kletterpartie absetzen konnte.

"Ich habe nach der WM eine Weile gebraucht, um mich zu erholen. Auch mental. Aber heute war es wieder so, wie ich mir das wünsche", erklärte Eydt.

Mehr zum Short Track-Rennen vom Samstag gibt es im Video: