Fast auf den Tag genau wie vor Jahren flog wieder mehrmals ein Moped durch die Luft beim Motorradtreffen des MC Hardt auf der großen Wiese am Hugswald an der Weilerstraße – also herrschte beim Motorradclub Festbetrieb wie gewohnt.

Aber zum Anheizen für das große Fest am Dorfrand von Hardt hatte der Club eine zweite Band für den Freitagabend auf die große Bühne geholt. She’s the Boss und Vui z’loud erfüllten die Ankündigung in ihrem Namen und legten ungebremst los.

Etwas gebremst war dagegen die Begeisterung für das eher sportliche Ereignis bei den Motorradfahrern: Zum Kraftakt mit dem Moped ließen sich nur recht wenige bewegen, die schwarze Kutte abzulegen und das in frühen Jahren heiß geliebte Zweirad durch die Luft zu schleudern. So blieb das Moped bis zum Ende des Weitwurfs ziemlich komplett (und schwer), wenn auch nicht mehr fahrbereit.

Das Mofa wirbelte durch die Luft. Foto: Ziechaus

Pokale vom Präsidenten

Vom Umstoßen des Mopeds mit 1,30 Metern entwickelte sich die Technik zum Drehwurf mit 5,15 Metern bis aufs Siegertreppchen mit 7,30 Metern von Gerald, 7,45 Metern von Dominik und den 7,95 Metern von Kai. Die Champions wurden vom MC-Präsident Dietmar Flaig mit silbernen Pokalen geehrt.

Beim Balkenschlagen blieb kein Auge trocken. Foto: Ziechaus

Belohnt wurde auch das Balkenschlagen, bei dem Thomas mit dem günstigen Schwerpunkt von den Motorfreunden Schuttertal einfach nicht aus den Latschen zu kippen war. Nach dem Wettbewerb übten einige junge Nachwuchskämpferinnen mit Begeisterung für große Auftritte bei künftigen Motorradfesten.

Torpedo Moos kommt mit 66 Fahrern

Die meisten Kilometer zur Anreise hatte Café Bohne mit 1530 Kilometer zurückgelegt, nach 2100 vom Motorradclub Grenzach und Torpedo Moos mit 8052 Kilometern, die mit 66 Fahrern in der größten Rotte angereist waren.

Von der Harley bis zur Adler war alles dabei. Foto: Ziechaus

Die längste Anfahrt mit 800 Kilometern hatte Ralf vom MC Wietzendorf in der Lüneburger Heide. Er konnte entspannt den Auftritt von Red Hot als „Perfect Stranger“ mitverfolgen. Mit „Warriors of the World“ war die Gruppe schon vor Corona beim Motorradtreffen aufgetreten und rockte als „Master of Puppets“ das große Zelt und auch die vielen Zuhörer, die vor dem dämpfigen Zelt die etwas frischere Luft genossen.

Allerdings lag um den abgetrennten Gib-Gas-Ring unterhalb vom Festzelt ziemlich viel Gummi in der Luft von den rundum abgenudelten Reifen der heißen Maschinen.

Donnerbalken als Headliner

Für ihren Auftritt auf der großen Bühne beim Motorradtreffen in Hardt musste Donnerbalken aus Pforzheim ziemlich lange aushalten, aber dann ging es gleich in die Vollen mit vielen deutschen Titel, wie von Rammstein oder den Böhsen Onkelz.

Die wilden Jungs mit dem auf Rammstein-Frontmann Till glatt gebürsteten Sänger Dennis spielten sich quer durch die deutsche Hardrock-Szene und waren auch ohne Vollmond noch zu früher Stunde über Hardt zu hören.