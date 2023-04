In der Vollmaringer Kirche erklingt „Born to be Wild“

1 In Vollmaringen steigt am Samstag, 29. April, erneut ein Biker-Gottesdienst in der St. Georgs-Kirche. Foto: Uwe Priestersbach

Der Motorradgottesdienst in Vollmaringen hat sich in der regionalen Bikerszene fest etabliert - und sorgt am letzten April-Wochenende immer wieder für ein volles Gotteshaus.









Am Samstag, 29. April, stehen nun wieder die Biker in der katholischen Kirche St. Georg im Mittelpunkt. So fällt um 13.30 Uhr mit „Born to be wild“ der musikalische Startschuss für den nicht alltäglichen Gottesdienst.

Rouven Lohrer und seine MoGo-Band werden mit kernigem Sound für die musikalische Umrahmung sorgen. Anschließend wird Pfarrer Stefan Schacher die Predigt halten – der selbst ebenfalls begeisterter Motorradfahrer ist und bereits den ersten Motorrad-Gottesdienst geleitet hatte.

Initiiert wurde der Vollmaringer Biker-Gottesdienst 2007 von Walter Volz, der in Vollmaringen Mitglied des katholischen Kirchengemeinderats und passionierter Biker ist. Besonders gefallen ihm an den Motorrad-Gottesdiensten die unkonventionellen Predigten, die auch bei den Bikern immer wieder gut ankommen. Denn es ist zwar ein katholischer Gottesdienst, „aber im Mittelpunkt stehen die Motorradfahrer“, weiß Volz. Nicht ganz ohne Stolz weist Walter Volz darauf hin, dass der Biker-Gottesdienst der am besten besuchte Gottesdienst im Jahreslauf der katholischen Kirche St. Georg sei.

Pfarrer segnet Helme und Motorräder

Nach dem Gottesdienst und der Segnung der Helme und Motorräder durch Pfarrer Schacher steht eine rund 30 Kilometer lange Gedenkfahrt für die im vergangenen Jahr verstorbenen Biker auf dem Programm. Dabei wird der Konvoi über Baisingen und Göttelfingen nach Hochdorf führen, und von dort über Talheim, Haiterbach und Gündringen wieder zurück nach Vollmaringen.

Anschließend erwartet die Teilnehmer an der Kirche die obligatorische Verpflegung mit Kaffee und Kuchen sowie herzhaften Snacks.