Mongolei: Tierisches Gastgeschenk: Wie geht es Steinmeiers Pferd?

1 Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (l) hat bei seiner Reise in die Mongolei im Jahr 2014 ein Pferd namens "Donnernde Hufe" geschenkt bekommen (Archivbild). Foto: Soeren Stache/dpa

Vor zehn Jahren bekam Frank-Walter Steinmeier - damals noch Außenminister - bei seinem Besuch in der Mongolei ein Pferd geschenkt. Das Tier lebt mittlerweile halbwild.









Ulan Bator (dpa) - Wer als Staatsgast in die Mongolei reist, bekommt schon mal ein ganzes Pferd geschenkt. So passierte es auch Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch vor rund zehn Jahren - damals noch als Außenminister. Das junge Pferd wurde auf den Namen "Donnernde Hufe" getauft und blieb in dem ostasiatischen Land, als sein neuer Besitzer nach Deutschland abreiste.