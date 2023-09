Was für ein kurioser Zufall: Prinz Daniel, der Ehemann von Schwedens Kronprinzessin Victoria, kam an dem Tag zur Welt, an dem sein heutiger Schwiegervater Carl Gustaf König wurde. Doppelter Grund zu feiern also.

15. September 1973: In der schwedischen Provinz Örebro wird ein kleiner Junge geboren. Olof Daniel Westling. Sohn einer Postbotin und eines Behördenleiters. Am selben Tag stirbt Schwedens König Gustaf VI. Adolf. Der neue Monarch ist sein Enkel Carl Gustaf, erst 27 Jahre alt.

Der kleine Olof Daniel ist heute längst erwachsen. An diesem Freitag feiert er seinen 50. Geburtstag. Die Welt kennt ihn als Prinz Daniel, Ehemann der schwedischen Kronprinzessin Victoria. Und deshalb wird sein Runder wahrscheinlich ein wenig untergehen, denn das ganze Land feiert seinen Schwiegervater, Carl XVI. Gustaf, seit 50 Jahren Schwedens König.

Kein Alphamann wie Prinz Philip

Prinz Daniel wird das nicht krumm nehmen, er hat kein Problem mit der zweiten Reihe. In der Öffentlichkeit lässt er Victoria stets den Vortritt – schließlich ist sie die künftige Königin, er nur der Mann an ihrer Seite. Er ist kein Alphamann wie die Prinzgemahle der vorherigen Generation, Prinz Philip in Großbritannien oder Dänemarks Prinz Henrik zum Beispiel, die sich schwerer taten mit der Rolle im Hintergrund.

Eishockeyprofi wollte Daniel Westling werden, aber bestimmt kein Prinz. Ob ihn das mit seinem Schwiegervater verbindet? Der junge Carl Gustaf fremdelt erst mit seiner Position. Er muss ohne Vater aufwachsen; Erbprinz Gustaf Adolf kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, da ist sein Sohn erst wenige Monate alt. Als Carl Gustaf König wird, steckt die Monarchie in der Krise, viele Schwedinnen und Schweden sind dafür, sie ganz abzuschaffen. Der unerfahrene und steif wirkende Junggeselle auf dem Thron macht die Situation nicht besser. Doch Carl Gustaf hat einen Trumpf im Ärmel:die Heidelbergerin Silvia Sommerlath, die er 1972 bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte. 1976 heiraten die beiden – und die bildhübsche deutsche Dolmetscherin begeistert das Land wieder für seine Monarchie. „Das Königshaus hat durch Silvia einen ganz anderen Anstrich bekommen“, sagt die ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior.

Drei Kinder – Victoria, Carl Philip und Madeleine – bekommt das Paar. Die Älteste, die Kronprinzessin, verliebt sich Anfang der 2000er Jahre dann aber ausgerechnet in ihren Fitnesstrainer. Daniel Westling, der inzwischen zusammen mit einem Kompagnon in Stockholm ein exklusives Fitnessstudio eröffnet hat.

„Prinzenschule“ für den Fitnesstrainer?

Zehn Jahre sind Victoria und Daniel zusammen, bis sie sich 2010 das Jawort geben. Es heißt, zunächst habe man im Palast nicht ganz so begeistert auf Victorias Wahl reagiert. Medien berichteten damals, Daniel habe eine „Prinzenschule“ durchlaufen müssen, Geschichts- und Englischunterricht erhalten und die Hofetikette gelernt.

Noch vor der Hochzeit muss sich Daniel einer schweren Operation unterziehen: Er leidet an einer Niereninsuffizienz, sein Vater muss ihm eine Niere spenden. Am Hochzeitstag, dem 19. Juni 2010, rührt dann ein sichtbar verliebtes und glückliches Paar ganz Schweden zu Tränen. Vom Schlossbalkon bedankt sich Victoria bei ihrem Volk: „Ihr habt mir meinen Prinzen gegeben.“ Und König Carl Gustaf lässt die beiden hochleben. Inzwischen sind die jungen und alten Bernadottes schon lange ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen. Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel unterstützen den 77-jährigen König und die 79-jährige Königin tatkräftig. Die Dynastie sichern die Nummer zwei und drei der Thronfolge: Daniels und Victorias Kinder Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7).

Zu Hause hält häufig der Papa die Stellung, während die Mama im Land unterwegs ist. Damit hat Daniel kein Problem: „Mein Vater war 1970 mit meiner älteren Schwester in Elternzeit. Das war vermutlich fortschrittlicher als die Tatsache, dass man heute gleichberechtigt ist und keine Einwände dagegen hat, hinter seiner prominenten Frau zu stehen“, sagte er kürzlich in einem Interview.

Prinz Daniel hält zu Hause die Stellung

Vater und Tochter wuppen das Unternehmen Monarchie gemeinsam: Dass Carl Gustaf manchmal steif und distanziert wirkt, macht Kronprinzessin Victoria mit ihrer herzlichen Art und einem strahlenden Lächeln wett. Vor einigen Jahren trotzten sie als Team auch einem unangenehmen Skandal: Gerüchte über eine außereheliche Affäre kratzten am Saubermannimage des Königs. Die Familie stand zusammen – und schwieg eisern, bis die Medien sich anderen Themen zuwendeten.

Inzwischen ist Carl Gustaf der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte und einer der dienstältesten weltweit. Heute ist er beliebter als früher, sagt die Adelsexpertin Melchior: „Er ist den Schweden ans Herz gewachsen.“

Schweden in Feierlaune

Gottesdienst, Kutschfahrt und Konzert

König Carl XVI. Gustafs Thronjubiläum wird mit einem Jubiläumswochenende gefeiert, das für die Königsfamilie am Freitag mit einem Gottesdienst in der Stockholmer Schlosskirche beginnt. Am Abend gibt es ein feierliches Jubiläumsbankett. Am Samstag fährt das Königspaar in der Kutsche durch Stockholm. Am Samstagabend folgt dann ein Konzert vor dem Schloss, das die Schwedinnen und Schweden vor Ort oder im Fernsehen verfolgen können.