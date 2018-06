Mötzingen Was als Projektchor begann, begeistert seit 16 Jahren das Publikum

Im Theater am Torbogen in Rottenburg werden sie ab 20 Uhr zu sehen und vor allem zu hören sein. Unter Leitung von Paavo Lanki zeigen die Sänger ihr Können und ihre Vielfalt. Das Repertoire des Chors reicht von Cindy Lauper, Billy Joel und Sergio Mendez bis hin zu Coldplay und "Ich + Ich". Beim Konzert wird außerdem das titelgebende "So soll es sein" zu hören sein.

Damit reißt "Intakt" einige Jahrzehnte moderner Musikgeschichte an, bewegt sich im englischsprachigen Raum ebenso wie im deutschsprachigen. Pop, Rock und Jazz machen das Programm würzig, geben ihm Abwechslung und Wiedererkennungswert mit Ohrwurm-Qualitäten. Mehrere Solisten werden ihr Können unter Beweis stellen. "Intakt" vermitteln dem Publikum mit diesem Konzert ein Bild davon, wer sie sind und was sie musikalisch ausmacht. Eine Mötzinger Zuhörerschaft konnte sich davon schon Ende April bei einem Konzert in der Gemeindehalle überzeugen.

Gleichzeitig feiert der Chor mit diesen beiden Auftritten seine ersten 16 Jahre. 2002 ging der junge Chor als Projekt aus dem traditionellen Mötzinger Liederkranz hervor. Der blickt in diesem Jahr auf sein 160-jähriges Bestehen zurück. Am 22. September wird das ebenfalls mit einem Jubiläumskonzert gefeiert werden.